Comunicato Stampa: Seconda commissione- Via libera al Piano vendita alloggi ERP Comuni Vicenza e Musile di Piave

(Arv) Venezia 5 set. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Giunta sulla PAGR n. 409 “Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Vicenza (VI)”, e sulla PAGR n. 424 “Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Musile di Piave (VE)”, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’, articolo che disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER).

Con il ricavato della vendita, è previsto che entrambi i Comuni provvederanno in via prioritaria a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita. Le risorse provenienti dalle alienazioni potranno essere altresì destinate alla realizzazione o all’acquisto di nuovi alloggi ERP.

In vista del rilascio alla Giunta regionale dei relativi pareri di competenza, sono stati illustrati i quattro Regolamenti attuativi della Legge regionale 27/05/2024, n. 12, “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, normativa che ha l’obiettivo di operare un riordino della disciplina regionale in materia ambientale, di agevolare un coordinamento organico e continuativo tra la normativa regionale e quella dello Stato, al quale è riservato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale.

I quattro Regolamenti attuativi, tra altri aspetti, definiscono e individuano gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni rispettivamente in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA, ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/2024.

In merito ai Regolamenti, verranno ora fatte audizioni in forma scritta, coinvolgendo i soggetti portatori di interesse.