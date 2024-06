Comunicato Stampa: Seconda commissione – Proseguito esame Pdl 244 della Giunta "Veneto Territorio Sostenibile"

(Arv) Venezia 20 giu. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente ha proseguito questa settimana, nelle sedute di martedì 18 e di oggi, giovedì 20 giugno, l’esame del Progetto di legge regionale n. 244 della Giunta, "Veneto Territorio Sostenibile- Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto".

Il fine del provvedimento è la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l'aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio. Si vuole così garantire, in un'ottica di semplificazione, la chiarezza e la certezza del diritto e, al contempo, una migliore conoscibilità della normativa e una più semplice fruibilità della stessa da parte di Enti e cittadini.