Comunicato Stampa: Seconda commissione – Pareri favorevoli alla Giunta su regolamenti attuativi in materia ambientale

(Arv) Venezia 24 ott. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha esaminato oggi i regolamenti attuativi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale AIA (parere favorevole rilasciato alla Giunta regionale, a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione), Valutazione di Impatto Ambientale VIA (parere favorevole con i voti della maggioranza), Valutazione Ambientale Strategica VAS (parere favorevole dato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione), e Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA (parere favorevole accordato all’Esecutivo con i voti della maggioranza). Questo, ai sensi della L.R. n. 12/2024, che ha come obiettivo la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, la protezione della salute e la promozione dei livelli di qualità della vita umana.

In base alla normativa citata, la competente commissione consiliare è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Giunta entro novanta giorni.