Comunicato Stampa: Seconda commissione – Parere favorevole sul Bilancio Consolidato 2023.

(Arv) Venezia 19 set. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente ha espresso alla Prima commissione, con i voti della maggioranza, il parere di competenza sulla PDA n. 81 “Approvazione del Bilancio Consolidato 2023”, previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 che dà conto del risultato economico complessivo della gestione di 12 società e di 21 tra enti e agenzie che compongono il Gruppo Regione Veneto; al 31 dicembre 2023, si è registrato un attivo patrimoniale di 12,121 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 2,9 miliardi euro e un risultato economico d’esercizio positivo di circa 115 milioni di euro.

Acquisito il parere favorevole della Quarta commissione, è stata votata a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la presa d’atto della Rendicontazione n. 249 “Adozione della Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici in Veneto per l'anno 2023”. La prima parte dell’esame della Rend è avvenuta in seduta congiunta con la Quarta commissione, chiamata a esprimere il parere di competenza.

L'art. 56, comma 1, lett. i) della L.R. n. 27/2003 prevede, tra i compiti dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, la predisposizione di una relazione annuale per la Giunta regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, nella quale viene monitorato, mediante grafici e tabelle, l’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.

La Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in Veneto per l’anno 2023, in continuità con quelle degli anni scorsi, presenta un quadro aggiornato sull’andamento del mercato delle opere pubbliche, dei servizi e delle forniture in Veneto, evidenziando le principali caratteristiche e tendenze dell’ultimo periodo, a seguito anche dell’introduzione del nuovo Codice dei contatti e dell’impatto sull’economia nazionale. La Relazione monitora altresì il mercato veneto degli appalti pubblici per fornire elementi di conoscenza e supporto al decisore pubblico, alle imprese, alle Stazioni appaltanti e a tutti quei soggetti che partecipano o si interessano al mercato degli appalti.