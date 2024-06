Comunicato Stampa: Seconda commissione – Ok a Rendiconto Generale Regione, anno 2023. Parere favorevole sulla PAGR 381

(Arv) Venezia 13 giu. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione in ordine al DL della Giunta “Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023”. Il Rendiconto di gestione si compone del Conto di bilancio (che dimostra i risultati finali della gestione sotto l’aspetto finanziario e dà informazioni di natura contabile), del Conto economico (che evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza) e dello Stato patrimoniale (che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio).

È stato quindi espresso all’unanimità parere favorevole alla Giunta regionale sulla PAGR n. 381 “Approvazione del Bando contenente i criteri per l'erogazione di contributi per l'aggiornamento o la realizzazione dei Piani comunali e intercomunali di Protezione civile - annualità 2024”.

Il Bando è finalizzato a sostenere le attività di pianificazione per i Comuni e loro forme associative, utilizzando come principali parametri quelli legati all’esposizione al rischio idraulico, idrogeologico e sismico, favorendo altresì la realizzazione dei Piani in forma aggregata.