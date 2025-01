Comunicato Stampa: Seconda commissione – Ok a iniziative per attrarre investimenti in Veneto

(Arv) Venezia 16 gen. 2025 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), alla presenza degli assessori regionali Corazzari e Marcato, ha espresso oggi a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Terza commissione in ordine al Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”, per favorire l’insediamento nel territorio regionale di nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese e l’espansione di insediamenti esistenti, anche mediante la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi, con l’obiettivo di aumentare l'attrattività del territorio regionale per gli investitori nazionali ed esteri, di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto e di favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici, contrastando la delocalizzazione. Via libera a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, alla PAGR n. 463, ovvero il provvedimento della Giunta regionale che attiva le procedure per l’assegnazione dei contributi, a bando, per l'anno 2025, per le finalità della L.R. 39/1991 ‘Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale’. L’articolo 9 della citata normativa prevede infatti che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale, nella misura massima dell’80% della spesa prevista, finalizzati alla sicurezza stradale, all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti, a sgravare situazioni di congestionamento del traffico, alla soppressione di passaggi a livello, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano. Illustrata la PDA n. 92, ovvero il provvedimento della Giunta regionale “Gestione della rete stradale regionale di cui alla Convenzione sottoscritta in data 17/03/2023 tra Regione del Veneto, le Province di Belluno, Verona, Treviso ed Anas S.p.A. e proposta di revisione della rete stradale di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 95 della L.R. n. 11/2001 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112’, come conseguenza della ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale, di cui al DPCM del 21 novembre 2019”. Il provvedimento, in ordine al quale la commissione è chiamata ad esprimersi, dà completa definizione all’aggiornamento della nuova rete viaria di interesse regionale, per un’estensione complessiva di circa 1.074,257 chilometri di strade. È stata infine illustrata la PDA n. 91, il provvedimento della Giunta regionale che adotta il Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto 2024-2029. L’art. 4 della L.R. n. 39/2017 prevede che in materia di edilizia residenziale pubblica la Regione del Veneto adotti un Piano quinquennale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa, in cui vengono determinati le linee di intervento per soddisfare il fabbisogno abitativo, le modalità di incentivazione, i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale sociale, i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori. Il nuovo Piano Strategico tiene conto dei cambiamenti sociali intervenuti negli ultimi anni e delle problematiche abitative e residenziali legate all’evoluzione storicoculturale in atto. Ha come principale obiettivo il recupero del patrimonio edilizio per migliorarne la qualità, l’efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, non solo per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma anche per la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.