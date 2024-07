Comunicato Stampa: Seconda commissione – Criteri assegnazione contributi ai Comuni per redazione PAT/PATI

(Arv) Venezia 18 lug. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso a maggioranza parere favorevole alla Giunta regionale sulla PAGR n. 402 “Assegnazione di contributi a supporto dei Comuni per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale o Intercomunale in adeguamento alla disciplina della L.R. n. 11/2004 ‘Norme per il governo del Territorio e in materia di paesaggio’. Definizione criteri e approvazione bando 2024”.

Il fine è quello di supportare i Comuni nella redazione del PAT o del PATI, fornendo loro un aiuto economico finalizzato alla formazione del quadro conoscitivo e alle elaborazioni analitiche e progettuali.

È stata espressa a maggioranza la presa d’atto della REND n. 239 “Stato di attuazione della L.R. n. 14/2019 ‘Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla L.R. 23 aprile 2004, n. 11, 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''.

“Veneto 2050” è munita della clausola valutativa: trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale deve trasmettere alla Seconda commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della Legge nei Comuni.

La L.R. n. 14/2019, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 14/2017 ‘Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’, nell’ambito della più ampia politica di contenimento del consumo di suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuove politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui, la rinaturalizzazione del territorio, la riqualificazione edilizia ed ambientale, con particolare attenzione alle zone agricole, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

È proseguito l’esame del Pdlr n. 244 della Giunta regionale “Veneto territorio sostenibile - Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto”.

L’obiettivo del provvedimento è la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l'aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio. Si vuole così garantire, in un'ottica di semplificazione, la chiarezza e la certezza del diritto e, al contempo, una migliore conoscibilità della normativa e una più semplice fruibilità della stessa da parte di Enti e cittadini.