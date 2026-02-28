Comunicato Stampa: Scomparso Sandro Munari, il cordoglio del Presidente Zaia



(Arv) – Venezia, 28 febbraio 2026

“Con la scomparsa di Sandro Munari se ne va un protagonista assoluto dello sport motoristico, un veneto capace di portare nel mondo talento, coraggio e stile. Il ‘Drago’ di Cavarzere ha scritto pagine che restano nella memoria degli appassionati e nella storia dei rally: non solo vittorie, ma un modo unico di interpretare la competizione, fatto di tecnica, intelligenza e rispetto per lo sport e per gli avversari”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprimendo cordoglio per la morte di Sandro Munari, scomparso oggi all’età di 85 anni.

“Tutto noi veneti – prosegue il Presidente Zaia – ci stringiamo con affetto alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità dei motori. Munari ha rappresentato un’epoca, legando il suo nome a imprese che hanno segnato l’immaginario collettivo e che continueranno a parlare anche alle nuove generazioni: la passione, quando è unita alla disciplina e al senso del limite, diventa un esempio che va oltre lo sport. È stato il primo italiano a vincere un mondiale di rally, basta questo a consacrarlo fra le leggende di questo sport: ma i successi sono molti molti di più”.

“Nel momento del dolore, il pensiero va anche a chi con lui ha condiviso chilometri, gare, sacrifici e successi. Resta l’eredità di un grande campione veneto, capace di rendere onore alla propria terra con il lavoro, la determinazione e la forza tranquilla dei veri fuoriclasse. Dall’intero Consiglio Regionale del Veneto le condoglianze più sentite”, termina il Presidente Zaia.