Comunicato Stampa: Scomparsa di Mario Bagnara, il cordoglio del Presidente Ciambetti

(Arv) Venezia 25 set. 2024 - “Esce di scena un vero galantuomo, una persona garbata e gentile, un cattolico democratico che ha servito la propria città con sincera passione”. Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, ricorda “un uomo politico accorto, rispettoso delle opinioni altrui, ma prima ancora un ricercatore universitario curioso, una persona di vera e profonda cultura”, ha detto Ciambetti. “Come assessore alla Cultura, presidente del Cda della Pedrollo e poi presidente della biblioteca La Vigna non si è mai risparmiato e ha sempre portato il suo contributo non solo di ricercatore scientifico ma anche come grande organizzatore. Una persona onesta che difficilmente dimenticheremo”.