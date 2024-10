Comunicato Stampa: Scatto (Lega – LV): “Seduta fuori sede della Sesta commissione"

(Arv) Venezia 8 ott. 2024 - “Oggi la Sesta Commissione del Consiglio regionale del Veneto, ha svolto una seduta esterna al Museo della Natura e dell’Uomo di Padova, un’importante istituzione culturale del territorio che nasce dal lavoro dell’Università di Padova. È con grande piacere che ci riuniamo, oggi, in questo straordinario museo che nel 2023 ha segnato un record storico di presenze per il patrimonio culturale dell’Università di Padova: 407.344 visitatori”. Sono le parole della presidente della Commissione Cultura, Francesca Scatto, che evidenzia che la Sesta Commissione abbraccia le politiche per la cultura, l’istruzione, la formazione, la ricerca e lo sport.