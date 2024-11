Comunicato Stampa: “Save the food”, al via la quarta edizione di In Cibum Extra

La sostenibilità chiama e il mondo del food risponde con percorsi formativi dedicati, nelle scelte di tutti i giorni, nel modo d’intendere il lavoro, nel seguire le nuove strade dell’AI e senza dimenticare la grande lezione che arriva dal passato. Sono questi gli ingredienti di una ricetta tutta da scrivere che la quarta edizione di In Cibum Extra, l’evento formativo annuale organizzato daIn Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica(via Leonardo Da Vinci 15, Pontecagnano Faiano), realizza con il contributo di chef, pasticcieri, pizzaioli, panificatori, stakeholder, produttori e addetti ai lavori. Il 12 novembre 2024, dalle 9 alle 17.30, si susseguiranno corsi di formazione, confronti, degustazioni, workshop, sessioni esperienziali e dibattiti. Completano l’offerta anche dei momenti di degustazione realizzati in collaborazione con i partner dell’evento. L’ingresso è su prenotazione sulsito di In Cibum.