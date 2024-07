Comunicato Stampa: Roboverse Reply premiata all'ELROB 2024 per la piattaforma per il controllo remoto dei mobile robot

Roboverse Reply , la società del Gruppo Reply specializzata in scenari di integrazione tra Robotica e Reality Capture con Mixed Reality, è stata premiata come "Best Performance" nella Recon Challenge durante la European Land Robot Trial (ELROB) 2024 , il più prestigioso evento europeo dimostrativo delle capacità dei robot e dei sistemi senza equipaggio, dove i principali esperti di robotica di tutto il mondo si confrontano con le loro ultime innovazioni. Roboverse Reply si è distinta grazie alla propria piattaforma di gestione dei robot autonomi supportata da un’interfaccia VR, dimostrando come i robot mobili autonomi possano essere utilizzati in missioni di ricognizione a distanza. Questa vittoria segue quella dell'AIRA Challenge 2024, un concorso internazionale per soluzioni avanzate nell'ispezione autonoma di ambienti industriali.