Comunicato Stampa: Roberto Vidori lancia il Bestseller “I Crociati Dell’Efficienza Energetica”

Milano, 09.12.2025 – A volte, pensiamo che il successo sia riservato solo a chi parte avvantaggiato. La verità è che, ogni giorno, imprenditori e professionisti affrontano grandi ostacoli: incertezza economica, concorrenza spietata, solitudine professionale, errori che costano cari. Molti si arrendono, convinti che non ci sia una via d’uscita. Eppure, c’è chi riesce a reinventarsi, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.