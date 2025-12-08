Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Roberto Vidori lancia il Bestseller “I Crociati Dell’Efficienza Energetica”

AA

Milano, 09.12.2025 – A volte, pensiamo che il successo sia riservato solo a chi parte avvantaggiato. La verità è che, ogni giorno, imprenditori e professionisti affrontano grandi ostacoli: incertezza economica, concorrenza spietata, solitudine professionale, errori che costano cari. Molti si arrendono, convinti che non ci sia una via d’uscita. Eppure, c’è chi riesce a reinventarsi, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario