Comunicato Stampa: Roberto Tisato e Viviana Degan lanciano il Bestseller “Il Potere Dell’Aria”

Milano, 17.02.2026 – Tutti noi sappiamo che per vivere meglio è fondamentale respirare un’aria migliore, a partire dagli ambienti in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. Un esempio su tutti? La casa. Eppure, quando ci sentiamo stanchi e affaticati, ignoriamo che il problema sia racchiuso proprio all’interno delle mura casalinghe. Per questo motivo, trasformare uno spazio chiuso in un luogo che respira, rigenera e sostiene il benessere di chi lo vive è fondamentale per migliorare la qualità della propria vita.

