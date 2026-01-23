Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Roberto Fatano Cardone lancia il "Il soffio della crisalide" sul soprannaturale e la psichiatria.

Dove finisce la malattia mentale e dove inizia l’ignoto inspiegabile? È possibile che la scienza e la fede possano coesistere nell'interpretazione di fenomeni che la ragione fatica a spiegare? Sono queste le domande che attraversano "Il soffio della crisalide - Il diario segreto del dottor Oskar Spengler", il nuovo romanzo diRoberto Fatano Cardoneche esplora il confine più inquietante della psiche umana.

