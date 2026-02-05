Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Risparmiare all’università: le convenzioni che riducono il costo

AA

Risparmiare all’università: in questo articolo vedremo insieme in che modo. A tal proposito puoi leggere un articolo di approfondimento qui: Convenzioni universitarie nel 2026. Il tema delcosto dell’universitàè tornato centrale nel dibattito sul diritto allo studio. Accanto a borse di studio e agevolazioni economiche, un ruolo sempre più rilevante è svolto dalle convenzioni universitarie , in particolare da quelle che incidonodirettamente sull’importo delle rate e dei bollettinipagati dagli studenti. Si tratta spesso di informazioni poco conosciute, ma che possono determinare una riduzione concreta della spesa complessiva, soprattutto se combinati con una scelta consapevole del percorso accademico. Come Risparmiare all’Università? Fino a -10.000€ all’Anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario