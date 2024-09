Comunicato Stampa: Rievocazione storica ‘Donna con il cappello’, in programma domenica 29 settembre ad Este

(Arv) Venezia 26 set. 2024 - La Capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la manifestazione ‘Donna con il cappello’, una rievocazione storica che animerà Piazza Maggiore, ad Este, domenica 29 settembre, dalle 11 alle 19.30, calando la città atestina nell’atmosfera dell’Ottocento.

“Si tratta di una rievocazione storica, giunta alla quinta edizione, che riveste grandissima importanza per tutto il territorio padovano ma anche veneto – ha sottolineato Elisa Venturini – perché valorizza le nostre ricchezze. Non a caso l’evento, ideato e diretto da Luisa Rosina, in collaborazione con la Nuova Pro Loco Este 2020, gode del patrocinio della Regione del Veneto, oltre che del Comune di Este. Ho potuto toccare con mano la crescita continua della manifestazione nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla sinergia tra istituzioni, con iniziative che mettono ben in risalto le bellezze e le ricchezze del territorio, la sua storia, che non è altro che la storia del Veneto. Este racchiude uno scrigno, un patrimonio di ricchezze lasciateci in eredità dagli antichi romani, durante il Medio Evo e nell’Ottocento. Abbiamo un substrato culturale davvero ricco in grado di offrirci molteplici spunti che vengono recepiti e valorizzati grazie all’entusiasmo e alla passione di Luisa Rosina e di tante persone che lavorano con impegno per la riuscita della manifestazione”.

Erika Bertazzo, assessore del Comune di Este, ha sottolineato “la qualità della manifestazione, che ravviva il tessuto socioculturale della nostra città, anche grazie al lavoro profuso da tante associazioni locali. Una particolarità di questa quinta edizione è la nascita di una sinergia con il comitato e l’assessorato ai gemellaggi, che permetterà di ospitare e coinvolgere negli eventi della rievocazione storica diversi cittadini stranieri in rappresentanza di sette città estere con cui Este ha un vincolo di gemellaggio, o comunque un rapporto di amicizia: da Betlemme alla Germania, dall’Ungheria alla Francia, dalla Croazia al Regno Unito, fino agli Stati Uniti”.

Luisa Rosina, ideatrice dell’evento, ha ricordato come sia nata l’iniziativa, “nel 2020, in piena pandemia, guardando una vecchia foto d’epoca, in cui erano immortalate donne con il cappello durante un momento conviviale, ho capito che dal caos potevano anche nascere cose belle e interessanti, che ci avrebbero potuto aiutare a superare le difficoltà del momento. Così, in venti giorni, siamo riusciti a organizzare la prima edizione. Abbiamo subito compreso tutte le potenzialità che poteva racchiudere la manifestazione, che abbiamo cercato di far crescere nel corso degli anni, anche grazie ai contributi offerti dalle persone incontrate. In questa quinta edizione, vogliamo omaggiare gli architetti dell’Ottocento, come Riccoboni, che hanno restaurato la città. Ma ricorderemo anche il maestro di musica Castelvetri, che nell’Ottocento ha diretto per cinquant’anni l’importante scuola di musica locale e ha composto l’inno alla città. E voglio ricordare che il Gabinetto di lettura è il nostro scrigno, da cui abbiamo attinto tante notizie storiche: lo faremo conoscere ai nostri ospiti stranieri”.

Riccardo Piva, presidente della Nuova Pro Loco Este 2020, ha messo in risalto “il grande sforzo organizzativo profuso che ha permesso alla manifestazione di crescere nel corso degli anni. Domenica 29 settembre, Este si calerà totalmente in un periodo storico, quello dell’Ottocento e del Novecento, in cui essa era punto di riferimento assoluto per un ampio territorio, godendo di un grande fervore culturale. Oltre al Riccoboni, ricorderemo anche il padovano Silvio Barbieri, inventore dell’Aperol”.

Lino Splendore, consigliere della Nuova Pro Loco Este 2020, ha espresso “grande orgoglioso per essere giunti alla quinta edizione, con tante belle iniziative da proporre alla cittadinanza e la possibilità di crescere ancora in futuro”.

Il filmmaker e regista James D. Dawson ha evidenziato come “la manifestazione coniuga assieme passato e presente, approfondendo la microstoria e coinvolgendo la cittadinanza: tutti sono invitati a partecipare. C’è una sola condizione: indossare un cappello per diventare attori e spettatori di tanti eventi davvero interessanti”.

Nada Alfonsi, presidente dell’associazione culturale Ohana group, ha anticipato che “domenica sarà una giornata da favola, da vivere tutti assieme, immergendosi in un Ottocento...da favola. E noi saremo presenti con la nostra musica e le nostre favole”.

Domenica 29 settembre, ad Este, andranno in scena musiche, danze, canti, carrozze d’epoca, auto storiche, mobili e biciclette d’epoca (I Caenassi) e tante altre suggestive iniziative da non perdere.