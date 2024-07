Comunicato Stampa: Richieste di prestito in crescita nel primo semestre 2024: +14% i finalizzati, +12% i personali a/a

Nella prima metà del 2024 le richieste di prestiti finalizzati hanno continuato a crescere, con un +14,36% rispetto al primo semestre 2023, confermando un trend positivo già avviato lo scorso anno. Ma la prima metà dell’anno è stata positiva anche per prestiti personali e cessioni del quinto, che invece nel 2023 avevano subito un leggero calo, anche grazie a un ruolo fondamentale della GenZ, ossia la fascia di popolazione tra i 18 e i 28 anni, e a prime indicazioni di riduzione dei tassi. I tagli dei tassi di interesse da parte della BCE, che la maggior parte degli analisti stimano attorno ai 50 punti base entro fine anno, porteranno nuovo vigore al mercato. Prestiti e cessioni del quinto, però, risentono in modo relativamente limitato delle oscillazioni dei tassi di interesse: basti pensare che la BCE ha aumentato i tassi di 450 punti base da luglio 2022 allo scorso giugno, ma nello stesso periodo i tassi medi dei prestiti a breve termine, di tutte le tipologie, non sono aumentati più di 300 punti.