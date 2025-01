Comunicato Stampa: Riccardo Roscia nominato sub commissario del Consorzio Industriale del Lazio

Il Commissario del Consorzio industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, ha incontrato questa mattina il sub commissario Riccardo Roscia. Il decreto di nomina è stato firmato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e pubblicato sul Burl del 21.01.2025. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle progettualità avviate dal Consorzio sia in termini di patrimonio infrastrutturale che di servizi e attività per i territori.

«La nomina del sub commissario rappresenta un atto di rafforzamento del Consorzio - ha affermato il Commissario prof. Raffaele Trequattrini – L’Ente industriale sta vivendo un periodo di forte rilancio attraverso un miglior efficientamento dei propri processi, un maggior contatto con il territorio e l’ampliamento delle aree di propria competenza. Abbiamo ricevuto molte manifestazioni d’interesse di Comuni e associazioni di categoria che vogliono entrare nel Consorzio. Tutto questo porta a un aumento di lavoro che potrà essere sviluppato con ancora più forza grazie all’impegno di chi vuole mettersi al servizio del territorio. Sono sicuro che l’arrivo del sub commissario Roscia permetterà di portare avanti ancora più progetti che favoriranno tutti i distretti industriali. Un ringraziamento lo rivolgo al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per l’attenzione che continua a manifestare nei confronti del Consorzio».

«Sono particolarmente onorato per questa nomina e ringrazio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - ha affermato il sub commissario Riccardo Roscia - Da parte mia ci sarà il massimo impegno. In questo momento è fondamentale una sinergia di intenti e un’unità di forze al fine di realizzare tutte le progettualità necessarie per favorire lo sviluppo delle aree industriali consortili. Con il commissario prof. Raffaele Trequattrini, che ringrazio per l’accoglienza, c’è massima sintonia e sono sicuro che insieme faremo un ottimo lavoro per il territorio».