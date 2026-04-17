Comunicato Stampa: Riapre il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg



(Arv) Venezia, 17 aprile 2026

“La riapertura del Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg è una bella notizia per Venezia, Mestre e per tutto il Veneto. In poco tempo questo spazio si è affermato come un punto di riferimento nella promozione dell’arte contemporanea, rendendo accessibile a tutti, gratuitamente, un patrimonio di straordinario valore e contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio.”