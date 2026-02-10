Comunicato Stampa: Restituzione oneri dovuti dalle Regioni allo Stato relativi a pagamenti del SSN



(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Disegno di deliberazione amministrativa n. 3, di iniziativa dell’esecutivo e presentato in Aula dal presidente della Prima commissione, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), che dispone, in attuazione della legge di bilancio dello Stato per il 2026, la cancellazione del debito relativo alla restituzione degli oneri dovuti dalle Regioni nei confronti dello Stato riguardanti le anticipazioni di liquidità erogate per favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. È stato così accolto l’esito delle interlocuzioni tra Stato e Regioni avvenute nel corso del 2025 e che riguarda, in particolare, Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.

Il vicepresidente della Prima commissione consiliare, Paolo Galeano (Partito Democratico), nell’annunciare il voto favorevole alla proposta di deliberazione amministrativa, ha evidenziato “Il contesto politico generale nel quale insiste il provvedimento sottoposto all’attenzione dell’Aula, un contesto caratterizzato da tagli di spesa generalizzati che va monitorato con attenzione” - aspetto ricordato anche dal capogruppo di Resistere Veneto, Riccardo Szumski - mentre la consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, Elena Ostanel, ha evidenziato “La visione centralista del provvedimento, al di là del suo valore tecnico-contabile”. Al termine della discussione generale, l’assessore regionale al bilancio, Filippo Giacinti, ha spiegato alcuni aspetti tecnici del disegno di deliberazione amministrativa, ricordando la possibilità di utilizzare, in futuro, l’avanzo di amministrazione che deriverà dall’applicazione del provvedimento, il cui ammontare - a proposito del quale il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Flavio Baldan, aveva chiesto delucidazioni - è di circa 163 milioni di euro.