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Comunicato Stampa: Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AI

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Reply[EXM, STAR: REY] è stata confermata tra i primiLaunch Partner di Agent 365, in occasione della general availability della nuova soluzione Microsoft progettata per offrire funzionalità di livello enterprise per la governance, l’observability e il lifecycle management degli AI agent.

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