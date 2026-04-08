Comunicato Stampa: Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AI
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Reply[EXM, STAR: REY] è stata confermata tra i primiLaunch Partner di Agent 365, in occasione della general availability della nuova soluzione Microsoft progettata per offrire funzionalità di livello enterprise per la governance, l’observability e il lifecycle management degli AI agent.
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