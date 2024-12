Comunicato Stampa: REPLY: Siemens e Roboverse Reply automatizzano i processi di ispezione con robot mobili

Roboverse Reply, società del Gruppo Reply focalizzata su scenari di integrazione robotica, ha sviluppato unasoluzione end-to-end per processi di ispezione AI-driven in ambienti industrialiinsieme aSiemens, azienda leader nel settore tecnologico. Sfruttando "COMOS Mobile Worker" di Siemens, un'applicazione utilizzata dalle aziende per pianificare ed eseguire le missioni dei tecnici di assistenza, è possibile automatizzare complesse attività di manutenzione industriale utilizzando robot mobili autonomi (AMR) e droni di vari produttori. Questa nuova funzionalità, resa possibile dalla perfetta integrazione dellaRoboverse Reply Platformnel "COMOS Mobile Worker" è attivabile su richiesta durante la configurazione del software, consente al personale tecnico di aumentare in modo significativo la durata e l'affidabilità operativa delle loro apparecchiature.