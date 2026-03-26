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Comunicato Stampa: Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AI

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Reply[EXM, STAR: REY] annuncia di essere stata nominata comeMicrosoft Frontier Partnerall’interno del Microsoft AI Cloud Partner Program, ottenendo il Frontier Partner Badge per aver dimostrato competenze avanzate nella realizzazione di soluzioni AI-first in ambitoCloud & AI Platforms, AI Business Solutions e Security.

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