Comunicato Stampa: Reply riconosciuta come Microsoft Azure Expert Managed Services Provider per il 6° anno consecutivo
Reply[EXM, STAR: REY] annuncia di essere stata nuovamente riconosciuta comeMicrosoft Azure Expert Managed Services Provider (MSP). Il riconoscimento conferma la solida esperienza di Reply e la costante affidabilità nel fornire soluzioni e servizi cloud di alta qualità sulla piattaforma Microsoft Azure, grazie all’expertise tecnica delle sue società specializzate –Cluster Reply,Solidsoft ReplyeValorem Reply.
