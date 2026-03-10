Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Reply: per 93% dei tech leader l’Agentic AI sarà un’alternativa strategica al sourcing tradizionale

Reply[EXM, STAR: REY] annuncia la pubblicazione di“From Code to Control: AI’s Takeover of Software Development Lifecycle”, uno studio commissionato a Forrester Consulting che analizza l’evoluzione dell’AI nello sviluppo software. La ricerca, condotta su 536 IT Executive in Europa e negli Stati Uniti, evidenzia la progressiva transizione dai semplici assistenti di coding basati su AI ad agenti autonomi in grado di orchestrare l’intero ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC).

