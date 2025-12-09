Comunicato Stampa: Reply ottiene la specializzazione AWS Agentic AI

Reply[EXM, STAR: REY] annuncia di aver ottenuto laspecializzazione Amazon Web Services (AWS) Agentic AI, una nuova categoria all’interno dellaAWS AI Competency. Il riconoscimento consolida il posizionamento di Reply e delle società del Gruppo specializzate nelle tecnologie AWS – Data Reply e Storm Reply – tra i Partner AWS in grado di supportare le aziende nell’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale autonomi, in grado di ragionare, pianificare e agire per gestire processi complessi.