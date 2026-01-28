Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Reply e Università degli Studi di Milano avviano una ricerca sperimentale sul biological computing

Reply[EXM, STAR: REY] ha annunciato oggi l'avvio di una collaborazione con il Dipartimento di Fisiopatologia e dei Trapianti dell'Università degli Studi di Milano, insieme al“Centro Dino Ferrari”dell’Università degli studi di Milano - Ospedale Policlinico, per una nuova iniziativa di ricerca e sperimentazione nel campo del biological computing, volta a esplorare approcci innovativi all'apprendimento e all'elaborazione delle informazioni attraverso l'integrazione di sistemi biologici e tecnologie digitali.

