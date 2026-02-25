Comunicato Stampa: Reply al MWC26 con la prima applicazione robotica Cloud-Native attivata sull‘Edge Continuum federato
Reply[EXM, STAR: REY] partecipa alMobile World Congress 2026con laprima applicazione robotica Cloud-Native distribuita sul nuovo Edge Continuum federato paneuropeo, realizzato da cinque maggiori operatori Telco europei, nell’ambito dell’iniziativa europeaIPCEI-CIS(Important Projects of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services).
