Comunicato Stampa: REPLY: agrirouter 2.0, la piattaforma per connettere e gestire i dati nello smart farming

Concept Reply , la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni IoT, ha collaborato conDKE-Data, società non-profit con sede a Osnabrück che raggruppa diverse aziende di tecnologia agricola, per realizzare la nuova release di “agrirouter”, lapiattaforma per lo scambio dati nell’ambito dello smart farming. La nuovaagrirouter 2.0presenta un'infrastruttura tecnologica all'avanguardia che assicura connettività potenziata, maggiore facilità d'uso e una gestione dei dati più efficiente, caratteristiche che permettono agli agricoltri di tutto il mondo di accedere più facilmente ai dati di produzione e ottimizzare l'uso delle risorse e dei macchinari agricoli.