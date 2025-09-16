Comunicato Stampa: Renato Zanichelli lancia il Bestseller “Assetto Patrimoniale Perfetto”
AA
Milano, 16.09.2025 – Molte imprese non sanno che, a partire dal 15 luglio 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 83/2022, ogni imprenditore italiano rischia la responsabilità illimitata sul proprio patrimonio personale se non adotta un sistema di monitoraggio di “Adeguato Assetto”. Motivo per il quale è fondamentale correre ai ripari.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato