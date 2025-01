Comunicato Stampa: Renato Zaccheddu lancia il Bestseller “Il Volto Del Lifting”

Il sogno di chiunque è quello di rimanere giovani per sempre. Peccato che questo non sia possibile visto che, inevitabilmente, giorno dopo giorno assistiamo allo scorrere del tempo e alla mutazione del nostro corpo ogni volta che ci guardiamo allo specchio. Eppure, ci sono uomini e donne che, nonostante il passare degli anni, sembrano non mostrare i segni dell’età. Il segreto? Sta nel lifting facciale.