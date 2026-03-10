Comunicato Stampa: Redina Gega lancia il Bestseller “Il Codice Divino Dell’Abbondanza”

Milano, 10.03.2026 – Sono tante le persone che, nonostante l’impegno e i sacrifici quotidiani, continuano a lottare con il denaro. La cosa importante da sapere è che la mente non è l’unica porta della trasformazione, e che la povertà non è frutto del destino, ma spesso un sintomo di blocchi invisibili che vivono dentro di noi, nel corpo, nella mente, nel cuore, nell’anima.