Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Redina Gega lancia il Bestseller “Il Codice Divino Dell’Abbondanza”

AA

Milano, 10.03.2026 – Sono tante le persone che, nonostante l’impegno e i sacrifici quotidiani, continuano a lottare con il denaro. La cosa importante da sapere è che la mente non è l’unica porta della trasformazione, e che la povertà non è frutto del destino, ma spesso un sintomo di blocchi invisibili che vivono dentro di noi, nel corpo, nella mente, nel cuore, nell’anima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario