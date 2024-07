Comunicato Stampa: Recupero patrimonio culturale della Serenissima in Istria, Dalmazia e nell’area mediterranea

(Arv) Venezia 31 lug. 2023 – Con la presentazione da parte del primo firmatario Luciano Sandonà (Lega-Lv) la commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv), vice Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo), ha dato avvio all’iter istruttorio del progetto di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”. La proposta di legge subordina l’erogazione dei contributi regionali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea all’attestazione della traduzione anche in lingua italiana delle descrizioni illustrative e dei contenuti multimediali, anche interattivi, dei luoghi, dei monumenti e delle opere oggetto di intervento. La legge veneta per la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze storiche e artistiche della Serenissima sulle sponde adriatiche e mediterranee risale al 1994 ed è stata successivamente aggiornata nel 2019: rappresenta uno dei primi esempi di cooperazione internazionale tra regioni, anche extra Ue.