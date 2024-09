Comunicato Stampa: Rappresentanza di associazioni del mondo venatorio ricevute a Palazzo Ferro-Fini

(Arv) Venezia 6 set. 2024 - Una rappresentanza di associazioni del mondo venatorio, guidata da Sergio Antonio Berlato in qualità di Presidente nazionale dell’Associazione per la Cultura Rurale, è stata ricevuta in mattinata a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dal Presidente Roberto Ciambetti, unitamente all’assessore alla Caccia Cristiano Corazzari, al capogruppo della Lega-Liga Veneta Giuseppe Pan e al capogruppo di Fratelli d’Italia Lucas Pavanetto. Al centro dell’incontro, una serie di tematiche legate al mondo venatorio, tra le quali la questione degli appostamenti ad uso venatorio, la notazione dei capi, i richiami vivi e il calendario venatorio.