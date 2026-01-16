Comunicato Stampa: Rapporto Experian 2025: il credito accelera sul digitale, BNPL a +52% e canale online a +27%

Nel corso del 2025, il mercato italiano del credito ha registrato una decisa accelerazione verso il digitale e l’innovazione, con un deciso incremento delBuy Now Pay Later (+52,24%) e delcanale digitale (+27,25%)rispetto al 2024. Anche le richieste dicarte e prodotti revolvinghanno segnato un robusto+19,84%su base annua, in linea con il più ampio trend di progressiva diminuzione dell’uso del contante, a favore di strumenti di pagamento digitali. Questi dati, che emergono dal nuovo “Rapporto sul Credito per il 2025” diExperian, global data tech company, sottolineano come l’innovazione digitale stia ridisegnando le abitudini di consumo e l’accesso al credito. Accanto a questa spinta digitale, il 2025 ha visto anche un significativo aumento deimutui immobiliari (+19,14% su base annua), che pure hanno segnato un rallentamento nel quarto trimestre. Nel segmento dei prestiti, iprestiti personalisono cresciuti del+10,23%su base annua, mentre i prestiti finalizzati hanno subito una contrazione del-5,93%nello stesso periodo.