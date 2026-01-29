Comunicato Stampa: Raffaele Sammarco lancia il Best seller "Psiche e Anima" sulla trasformazione interiore

Quante volte hai avuto la sensazione di essere fuori posto? Di perdere tempo prezioso? Di vivere una vita che non senti davvero tua? "Psiche e Anima - Il Viaggio nell'Inconscio con il Metodo Raffaele Sammarco" è il nuovo libro dello psicologo e psicoterapeutaRaffaele Sammarco, che da oltre venticinque anni accompagna migliaia di persone verso la riscoperta di sé stesse attraverso un approccio integrato che unisce psicologia, tecniche esperienziali e dimensione esistenziale dell'esperienza umana.