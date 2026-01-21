Comunicato Stampa: Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto, anno 2025
AA
(Arv) Venezia, 21 gennaio 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, si è riunita oggi, a palazzo Ferro Fini, per la prima volta dopo l’insediamento ufficiale e la contestuale nomina, lunedì 12 gennaio us, del presidente, del vicepresidente e del segretario.
