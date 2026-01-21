Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto, anno 2025

AA

(Arv) Venezia, 21 gennaio 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, si è riunita oggi, a palazzo Ferro Fini, per la prima volta dopo l’insediamento ufficiale e la contestuale nomina, lunedì 12 gennaio us, del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario