Comunicato Stampa: Questo Natale, scegli tu cosa portare!

Il Natale è sempre più vicino: si addobbano le case, si accendono le luci per le strade e le insegne dei punti vendita Sole365 brillano come una stella cometa che guida il cammino di chi cerca tutta la qualità del Natale.

È quel momento dell'anno in cui i clienti Sole365 passeggiano fra i reparti, come dei moderni Re Magi, alla ricerca delle chicche più preziose da portare in tavola. Che tu sia un fedele seguace delle specialità della tradizione o un amante delle rivisitazioni gourmet, da Sole365 troverai tutto ciò che cerchi. L'offerta di Sole365 va ben oltre i classici "Oro, incenso e mirra”:ogni reparto è una festa di sapori, un trionfo di eccellenze gastronomiche da acquistare nei punti vendita e online, su CosìComodo o tramite l’APP Sole365. Così, Sole365, all'interno della sua nuova campagna di Natale, gioca con una creatività dal piglio ironico e simpatico che trasforma l’antica offerta in “Pomodoro, incenso e birra”, invitando i suoi clienti a scegliere con leggerezza cosa portare in tavola a Natale.



Per facilitare la scelta e lasciarsi ispirare, è disponibile il nuovo Catalogo di Natale Sole365, un vero e proprio tesoro di eccellenze gastronomiche. Sfogliabile comodamente online, il catalogo non è solo una guida, ma una vera e propria vetrina digitale dove scoprire le provenienze dei prodotti più pregiati. Dalle selezioni di salumi e formaggi pregiati, ai vini da meditazione, fino ai dolci artigianali esclusivi, troverai proposte ricercate e raffinate per creare un menu natalizio indimenticabile, superando ogni aspettativa per le tue feste.



Ma a Natale c’è un dono più squisito di qualunque leccornia e ancor più prezioso di oro, incenso e mirra: la solidarietà. Così, anche quest’anno Sole365 rinnova il suo impegno accanto a Fondazione Lab00 ETS sostenendo il progetto SpesaSospesa.org, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà economica in Campania.

Nelle tre edizioni precedenti, Sole365 ha già contribuito alla distribuzione di oltre 700.000 pasti sul territorio campano e a questo risultato si sommerà il contributo dell'attuale campagna.