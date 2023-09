Comunicato Stampa: Quarta commissione – Audizione su effetti contraffazione e commercio abusivo nel tessuto commerciale

(Arv) Venezia 21 set. 2023 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega-LV), ha ascoltato Riccardo Capitanio – Confcommercio – in merito all’impatto di contraffazione e commercio abusivo nel tessuto commerciale legale. Capitanio, componente del Tavolo della Moda, ha in particolare approfondito gli effetti prodotti nel settore della Moda.

Dall’audizione è infatti emerso come tale settore sia particolarmente vulnerabile, costituendo da solo il 40% del totale dei beni contraffatti confiscati. È stato sottolineato come la formazione, anche nel settore della Moda, abbia un’importanza strategica, soprattutto se rivolta ai giovani. È stato altresì osservato come i consumatori, anche se hanno per lo più consapevolezza della provenienza illecita dei prodotti che acquistano, pur tuttavia essi non hanno una visione completa dell'economia sommersa che sottende i fenomeni illeciti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it