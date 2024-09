Comunicato Stampa: Quarta commissione- Ascoltati rappresentanti lavoratori per contrastare Caporalato

(Arv) Venezia 5 set. 2024 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega- LV), ha ospitato oggi in audizione Luca Dall’Agnol, in rappresentanza dell’associazione per i Diritti dei Lavoratori - ADL COBAS, e Alberto Cancian, in rappresentanza dell’organizzazione sindacale USB lavoro privato Veneto, per proseguire l’approfondimento, iniziato nelle precedenti sedute, del fenomeno del Caporalato, acquisendo esperienze, dati, strategie e proposte da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

L’approfondimento del Caporalato e l’individuazione di azioni utili a contrastarlo sono stati valutati come prioritari dai commissari.

A margine della seduta, il presidente Zanoni ha osservato come “i dati che ci sono stati forniti oggi dagli auditi hanno mostrato quanto sia purtroppo di attualità il fenomeno del Caporalato, anche qui in Veneto. Faccio solo alcuni esempi: nel 2017, si è registrato un caso di sfruttamento dei lavoratori nel gruppo Gottardo Spa, nel 2018, nell’azienda agricola Tresoldi, nel 2021, a Grafiche Venete, nel 2022 è balzato agli onori della cronaca il ‘sistema Taru’, nel 2023 un caso di Caporalato al MAAP di Padova. Purtroppo, a livello nazionale, i casi di sfruttamento dei lavoratori stanno aumentando sempre più: se nel 2016 si erano registrati 12 casi, nel 2023 ben 124. Ecco perché nei prossimi mesi ascolteremo una decina di soggetti portatori di interesse per addivenire a un quadro il più possibile esaustivo del fenomeno, al fine di poter acquisire informazioni utili per modificare le norme in materia”.

Per il vicepresidente Bet “i dati forniti dalle persone ospitate oggi in audizione sono stati molto importanti in quanto ci hanno regalato spunti davvero interessanti in vista dell’istituzione di un Tavolo di confronto stabile e di un Osservatorio in materia di sfruttamento dei lavoratori. Questo prezioso bagaglio di conoscenze acquisito verrà incluso nella relazione finale della commissione, e sarà funzionale all’aggiornamento della normativa per poter contrastare efficacemente il fenomeno del Caporalato”.