Comunicato Stampa: Quarta commissione ascolta l’avvocato Marco Lombardo, referente dell’associazione ‘Libera Veneto’

(Arv) Venezia 16 gen. 2025 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Europa Verde), vicepresidente Roberto Bet (Lega- LV), ha ospitato oggi in audizione l’avv. Marco Lombardo, referente di ‘Libera Veneto’, il quale ha illustrato il ruolo dell’associazione e le iniziative in corso per contrastare il fenomeno del Caporalato in Veneto.

A margine dell’audizione, il presidente Zanoni ha osservato che “la testimonianza dell’associazione ‘Libera Veneto’ si è rivelata molto utile per i lavori della commissione. L’associazione sta monitorando il fenomeno del Caporalato e ci ha reso edotti di alcuni casi che riguardano la nostra Regione, come Fincantieri e in agricoltura. Credo poi che sia assolutamente necessario che i reati commessi dalla criminalità organizzata e mafiosa vengano affrontati in modo esaustivo dai tribunali che, però, devono essere dotati del personale adeguato. In merito, ci sono stati fatti gli esempi del Tribunale di Venezia, che presenta una carenza molto grave di magistrati, e del Tribunale di Treviso, che è pesantemente sottorganico per quanto riguarda il personale amministrativo”.

Per il vicepresidente Bet “la relazione ha fornito tanti spunti positivi e quindi rivolgo i miei complimenti all’associazione ‘Libera Veneto’. Ci è stato fornito un quadro esaustivo riguardo alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, attraverso dati che sono stati pubblicati alcuni mesi fa. Alla luce di questo, abbiamo evidenziato la necessità di rendere sempre più trasparente l’attività delle Pubbliche Amministrazioni. L’associazione ‘Libera’ ci ha informato di aver concordato con SIMICO Spa – Società Infrastrutture Milano/Cortina 2020- 2026 – di pubblicare sul sito tutti gli appalti, gli affidamenti e le società, rendendo così l’attività pubblica, trasparente e accessibile a tutti: ciò è indubbiamente molto interessante. Dobbiamo spingere sempre più, come peraltro stiamo già facendo, le Pubbliche Amministrazioni a continuare a segnalare le cosiddette operazioni sospette, gli indicatori di anomalia, applicando la normativa antiriciclaggio e prestando la massima attenzione ai reati indice della presenza della criminalità organizzata, la quale si accaparra appalti e sfrutta la propria posizione”.