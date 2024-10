Comunicato Stampa: Quarta commissione ascolta la prospettiva di Avviso Pubblico sul fenomeno del Caporalato in Veneto

(Arv) Venezia 24 ott. 2024 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), ha ascoltato oggi il dott. Pierpaolo Romani, Coordinatore Nazionale di Avviso Pubblico, per acquisire la prospettiva di Avviso Pubblico in ordine al fenomeno del Caporalato in Veneto.

A margine della seduta, il presidente Zanoni ha spiegato che “Pierpaolo Romani ha illustrato ai commissari una serie di attività che Avviso Pubblico ha già messo in campo, a livello nazionale, anche pubblicando alcuni lavori di approfondimento, per contrastare il fenomeno del Caporalato. Dall’audizione di oggi è emerso come sia importante dare attuazione alla Legge 199/2016 ‘Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo’, e dare la possibilità alle aziende agricole di aderire alla ‘Rete Lavoro Agricolo di Qualità’. Secondo Avviso Pubblico è altresì importante che i Comuni attivino apposite convenzioni con gli Enti del Trasporto, nonché reperire alloggi da destinare ai lavoratori, rendendoli così visibili. Bisogna infatti mettere in atto buone pratiche utili a far emergere il Caporalato nel territorio. Il Coordinatore di Avviso Pubblico ha infine lanciato la proposta, assolutamente condivisibile, di presentare nelle scuole, assieme alla Quarta commissione consiliare, la relazione finale che verrà redatta al termine del ciclo di audizioni sul Caporalato, per seminare tra i giovani la cultura della legalità in campo lavorativo”.