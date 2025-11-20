Comunicato Stampa: PUMA sceglie Logistics Reply per accelerare l’innovazione dei propri magazzini con l’AI
Logistics Reply , società del gruppo Reply specializzata in soluzioni innovative per la supply chain, consolida la collaborazione con il brand sportivo globale PUMA introducendo GaliLEA – l’assistente AI basato sulla piattaforma LEA Reply™ – nei centri logistici del brand per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza degli operatori di magazzino.
