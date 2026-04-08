Comunicato Stampa: PubblicaOra: la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i diritti

Roma, aprile 2026 — Il mercato globale del self publishing vale già 278 milioni di dollari e cresce al ritmo del 6,7% annuo. In Italia il fenomeno è in forte espansione: sempre più autori scelgono Amazon Kindle Direct Publishing per pubblicare i propri libri in autonomia, senza cedere diritti né aspettare anni di risposte dalle case editrici tradizionali. In questo contesto nascePubblicaOra, la prima piattaforma italiana chiavi in mano pensata per accompagnare autori, imprenditori e professionisti in ogni fase della pubblicazione su Amazon e nelle principali librerie online, garantendo il 100% delle royalty direttamente all'autore.