Comunicato Stampa: Prova Costume quanto ci costi? Ci pensa Qomodo, una nuova rivoluzione nel mondo del beauty e dell'es

Giugno, 2024- Secondo gli ultimi dati*, la spesa minima per trattamenti medico-estetici per viso e corpo è salita del 42%. I trattamenti più richiesti per le donne sono al viso: filler (57%), botox (48%), rivitalizzazione cutanea (35%) e peeling (22%). Gli uomini scelgono invece prevalentemente botox (48%), filler (34%), rivitalizzazione cutanea (35%) e peeling (13%). Tra le richieste emergenti vi è il laser rimozione tatuaggi (19%).