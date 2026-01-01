Comunicato Stampa: Programma d’interventi FSC: il bilancio 2025 dei lavori del Consorzio Industriale del Lazio



Il Consorzio Industriale del Lazio conferma il proprio ruolo centrale nella gestione e realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Grazie a un’attenta pianificazione e a una gestione efficace delle risorse europee e nazionali, il Consorzio rappresenta oggi una delle strutture pubbliche più operative della Regione nel trasformare progetti approvati in cantieri reali, lavori avviati e investimenti concreti sul territorio.

«La tabella sullo stato di avanzamento degli interventi FSC fotografa un dato chiaro: il Consorzio Industriale del Lazio è oggi una delle strutture più operative della Regione, capace di trasformare risorse europee e nazionali in cantieri concreti – ha affermato il Commissario straordinario prof. Raffaele Trequattrini - Non parliamo di programmazione astratta, ma di interventi che diventano opere reali sul territorio. Attualmente gestiamo 37 interventi per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. Di questi, 27 sono già stati appaltati e 22 sono in fase esecutiva, con cantieri consegnati e lavori avviati. Questi numeri dimostrano la nostra capacità di passare rapidamente dalla pianificazione alla realizzazione, evitando il rischio – purtroppo frequente – di risorse bloccate sulla carta. Infatti, basta considerare che la Regione Lazio ha pubblicato le determine di assegnazione dei fondi ad agosto 2024, da quel momento la nostra struttura ha portato a compimento tutte le attività arrivando a questi numeri. Sul fronte finanziario, oltre 9,6 milioni di euro sono già stati rendicontati, mentre più di 23 milioni risultano impegnati con atti giuridicamente vincolanti. Questo significa che le risorse non sono solo approvate, ma già trasformate in contratti, lavori e investimenti reali sul territorio. Il Consorzio ha rafforzato la propria capacità amministrativa e tecnica, assumendo un ruolo centrale nell’attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio. In un contesto spesso segnato da ritardi e inefficienze, i numeri restituiscono l’immagine di una struttura pubblica che funziona, collabora con la Regione e porta sviluppo concreto nelle aree industriali del Lazio».

