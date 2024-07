Comunicato Stampa: Progetto di legge per riabilitare i soldati fucilati nella Grande Guerra

(Arv) Venezia 24 lug. 2024 – La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv) ha definitivamente licenziato per l’aula il progetto di legge n. 89 “Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima Guerra Mondiale nel territorio della Regione Veneto”, presentato nel 2021 da Lega e Forza Italia, primo firmatario il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Il provvedimento è passato con i voti dell’intergruppo Lega-Liga veneta, astenuti i rappresentanti di FdI e del Pd. Obiettivo dell’iniziativa legislativa è approfondire quanto avvenne nell’esercito italiano durante la Grande Guerra, commemorare e restituire onore e dignità ai militari vittime di decimazioni ed esecuzioni sommarie, in spregio alle norme del diritto di guerra. Per ricerche storiche, iniziative commemorative e di riabilitazione la proposta di legge mette a bilancio 600 mila euro l’anno.

Sempre in tema di ricerca storica e approfondimento multidisciplinare di ciò che ha rappresentato la Prima Guerra mondiale nel contesto regionale, nazionale ed europeo, la commissione ha approvato il piano 2024 degli interventi nell’ambito della collaborazione istituzionale col MEVE, il museo di Montebelluna sulla Grande Guerra Infinita, e dell’attivazione della rete di promozione turistica dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale. Per gli interventi culturali e turistici del piano annuale sono previsti 300 mila euro di spesa.

La commissione ha inoltre dato avvio all’esame del programma annuale delle iniziative attivate nel 2024 dalla Giunta regnale del Veneto per promuovere e valorizzare l’identità veneta. Il programma (150 mila euro la spesa prevista), finanzia in particolare l’Unione delle Proloco del Veneto con 100 mila euro per realizzare tre iniziative: il Festival ‘veneto, spettacoli di mistero’, l’organizzazione della Festa del popolo veneto e la formazione dei docenti su storia e cultura veneta.

Infine, con la presentazione da parte della Giunta, la commissione ha iniziato l’iter istruttorio del progetto di legge n. 274 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica”. Il disegno di legge non ha valenza economica e interviene con norme aggiornamento, manutenzione e precisazione legislativa su alcune leggi vigenti in materia di servizi per l’impiego, organizzazione dell’organico e delle attività dell’ente Veneto Lavoro, programmazione della Giornata dei Veneti nel mondo, coperture assicurative delle agenzie di viaggio e contributi per gli interventi di edilizia scolastica nelle scuole pubbliche e private paritarie del Veneto.