Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Prima seduta del Consiglio regionale del Veneto

VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.
VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.
AA


(Arv) Venezia, 15 dicembre 2025
La prima seduta del Consiglio regionale del Veneto, oggi, alle 15, a palazzo Ferro Fini, ha visto l’elezione del Presidente dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di Presidenza.
Dopo votazione a scrutinio segreto, con 34 voti validi e 17 schede bianche, è stato eletto Presidente dell’Assemblea legislativa il Consigliere Luca Zaia, proposto dalla maggioranza.
“Porto la mia lunga esperienza e sento forte la responsabilità del mandato che mi è stato conferito dai cittadini – ha esordito il neoeletto Presidente del Consiglio regionale – La responsabilità di produrre leggi ed eventualmente di emendarle per migliorare la vita dei Veneti. Ringrazio la maggioranza che ha proposto il mio nome e auguro buon lavoro a tutti. Iniziamo oggi un nuovo corso: auspico che questa nuova Presidenza possa dichiararsi terza rispetto al dibattito in corso a garanzia di tutti i consiglieri: non voterò alcun provvedimento.”
Di seguito, sempre con votazione a scrutinio segreto, sono stati eletti gli altri componenti del nuovo Ufficio di Presidenza.
Vicepresidenti sono stati eletti il Consigliere Francesco Rucco, con 34 voti, proposto dalla maggioranza, e il Consigliere Andrea Micalizzi, con 17 voti, espressione della minoranza.
Consiglieri Segretari sono stati eletti il Consigliere Jacopo Maltauro, con 34 voti, proposto dalla maggioranza, e il Consigliere Anna Maria Bigon, con 17 voti, espressione della minoranza.
Come da regolamento, la prima seduta del Consiglio è stata presieduta pro tempore, fino alla votazione del Presidente Zaia, dal consigliere più anziano, Riccardo Szumski, coadiuvato dai consiglieri più giovani, Jacopo Maltauro e Matteo Pressi.
Al termine delle votazioni, il Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio regionale per la presentazione del nuovo Esecutivo e del programma di governo.
Su decisione dell’Ufficio di Presidenza, l’Assemblea legislativa si riunirà giovedì 18 dicembre, alle 9.30.
Link foto:
https://www.swisstransfer.com/d/646955c3-05e7-48f7-b3a7-3759c0f298d9

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario