Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera per l’aula all’assestamento di bilancio

(Arv) Venezia 3 lug. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore al bilancio Francesco Calzavara, ha dato oggi a maggioranza il proprio via libera per l’aula al disegno di legge n. 269, di iniziativa dell’esecutivo regionale, relativo all’assestamento del bilancio di previsione 2024-26, relatore la consigliera Elisa Cavinato (Lega-LV), correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.

Il ddl in questione, ampiamente e dettagliatamente illustrato durante le sedute precedenti e munito del parere positivo delle altre commissioni consiliari, aggiorna il bilancio di previsione alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute e alle nuove situazioni verificatesi dopo la sua approvazione, e rifinanzia con circa 15 milioni di euro una serie di linee di spesa, destinate a ricevere ulteriori risorse per effetto di un emendamento proposto dalla giunta regionale e illustrato oggi in Commissione dall’assessore Calzavara, del valore di 3,9 milioni di euro.

La rendicontazione n. 222, relativa al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025-2027, approvato nei giorni scorsi dalla giunta, sarà illustrato nel corso della prossima seduta della Commissione che, di seguito, ha espresso positivamente a maggioranza, senza voti contrari, il proprio parere in merito alla proposta di regolamento n. 1 per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Garda - provvedimento incardinato nella Terza commissione consiliare - e all’unanimità le proposte di candidature in ordine all’elezione del Garante regionale dei diritti della persona, e di due rappresentanti regionali nella Sezione agricoltura e foreste nell’ambito della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione nella Provincia di Belluno.

“Oltre agli stanziamenti presentati durante le sedute precedenti - ha affermato il presidente Sandonà a margine dei lavori odierni della Commissione - questa seduta è stata anche l’occasione per affrontare in via preliminare l’emendamento all’assestamento presentato dalla Giunta regionale, illustrato nel dettaglio dall’assessore Calzavara, che reperisce e redistribuisce ulteriori risorse a favore delle politiche regionali: si tratta di una manovra aggiuntiva del valore di quasi 3,9 milioni di euro, oltre 2,2 dei quali destinati a sostegno del diritto allo studio e che ben rappresentano lo sforzo di questa maggioranza di venire incontro a queste realtà. L’emendamento, inoltre, incrementa le risorse a favore del sistema turistico con 400mila euro, un’ulteriore spinta per valorizzare al massimo il nostro sistema economico e che ben rappresenta, assieme alle risorse individuate per il turismo inclusivo e l’invecchiamento attivo, l’impegno della Regione nel venire incontro ai bisogni e alle forze vitali del tessuto sociale e imprenditoriale veneto”.

“L’esame dell’assestamento, che individua tra l’altro risorse per l’attuazione di una task force nell’ambito di Veneto Strade per il monitoraggio della Pedemontana - ha sottolineato la vicepresidente Luisetto - è stata l’occasione per mettere l’accento sulla necessità di monitorare con attenzione lo stato di un’infrastruttura viaria nuova, ma che ha già bisogno di un’attenzione particolare, e ciò vale in particolar modo con riferimento a quanto accaduto di recente presso la galleria di Malo, interessata da una fessurazione della cupola d’ingresso del manufatto dal quale è scesa una cascata d’acqua, fessurazione che ha consentito di osservare ulteriori crepe che a loro volta costituiscono motivo di preoccupazione, ricordando che la stessa infrastruttura era stata interessata in passato da eventi drammatici”.